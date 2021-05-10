Türkiye Cami hoparlöründen okunan kasideye soruşturma başlatıldı

Cami hoparlöründen okunan kasideye soruşturma başlatıldı

Türkiye

Cami hoparlöründen okunan kasideye soruşturma başlatıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mesir Camii hoparlöründen okunan kasidede geçen 'Oruç tutmayanın başın ağrısı' cümlesi sosyal medyada tepkilere neden olurken, Manisa Valiliği okunan kasideye ilişkin soruşturma başlattı.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 21:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Laleli Mahallesi Mesir Camisi'nde hoparlörden dün gece yatsı namazı sonrası okunan ramazan duası sırasında cami imam hatibi Metin Koçyiğit, tarafından okunan kasidede geçen 'Oruç tutmayanın başın ağrısı' cümlesi tepkilere neden oldu. Sosyal medyada 'Oruç tutmayanın başı ağrısın' beddua olarak yorumlanan kaside sonrası harekete geçen Manisa Valiliği, soruşturma başlattı. Cami imamı Metin Koçyiğit ve okuduğu kaside hakkında inceleme sürüyor.

Kasidenin sözleri şöyle:

Onbir ayda gelirsin/ Müminlerin bayramısın/ Münafıkların zindanısın/ Merhaba ey şehri gufran merhaba/ Bu ayda cennet kapıları açılır/ Camilere rahmet saçılır/ Teravih kılanlara holle biçilir/ Merhaba ey şehri ramazan merhaba/ Cehennem altın meyil daresi/ Elimi yüzümü yüsem çıkmaz karesi/ Oruç tutmayanın başın ağrısı/ merhaba ey şehri ramazan merhaba

MANİSA (DHA)

İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdiKoronavirüs vaka sayısında sevindiren gelişme! O ilimizde düşüş devam ediyor


Yazarlarımızdan
Banu Şen
GAP Bölgesi Mezopotamya ile markalaşıyor
Banu Şen
Hakan Çelik
Yerli modele teşvik gelmeli
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Biraz yavaş
Rauf Tamer
Şirin Sever
Yasak-kural tamam da peki ya gönül almak?
Şirin Sever
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
Murat Gülderen
Küçük esnafa 'Fenomen' taktikleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
Ruh hâlimiz nasıl, ne yapabiliriz?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
4 Mayıs 1937 Dersim
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cemal Nayır hayatını kaybetti