Türkiye Cami minaresinden şarkı çalınmasıyla ilgili paylaşım yapan kadın tutuklandı

Cami minaresinden şarkı çalınmasıyla ilgili paylaşım yapan kadın tutuklandı

Türkiye

Cami minaresinden şarkı çalınmasıyla ilgili paylaşım yapan kadın tutuklandı

İzmir'de cami hoparlöründen şarkı yayınlanmasıyla ilgili paylaşım yapan Banu Ö, tutuklandı.

22 Mayıs 2020, Cuma 15:02 Son Güncelleme:
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İzmir’de, merkezi sistemin frekansına giren kimliği belirsiz kişiler tarafından bazı camilerde Bella Ciao (Çav Bella) şarkısının çalması ile ilgili soruşturma başlatılmıştı. Konuyla ilgili siyasetten ortak tepkiler geldi.

"Faillerin bir an önce bulunmasını istiyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, "İzmir'de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

1 kişi tutuklandı

İzmir'de, merkezi sistemin frekansına girilip camiden korsan müzik yayını yapılan anları sosyal medya hesabında paylaşınca gözaltına alınan Banu Ö., 'dini değerleri aşağılama' suçundan adliyeye sevk sevkedilmişti.

Banu Ö. öğle saatlerinde tutuklandı.

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