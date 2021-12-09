Türkiye Cami tuvaletinde korkunç olay! Feci halde bulundu

Cami tuvaletinde korkunç olay! Feci halde bulundu

Türkiye

Cami tuvaletinde korkunç olay! Feci halde bulundu

Elazığ'da İzzetpaşa Camisi tuvaletinde bir kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis Kalçık'ın intihar ettiği ihtimalini değerlendirirken, olayla ilgili inceleme başlattı.

09 Aralık 2021, Perşembe 01:12 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde İzzetpaşa Camii'nin tuvaletinde meydana geldi. Tuvaletten silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Faruk Kalçık'ın (32) olay yerinde başından tabancayla vurulmuş halde hayatını kaybettiğini belirledi. Kalçık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis Kalçık'ın intihar ettiği ihtimalini değerlendirirken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ(DHA)

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