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Camide yangın paniği! Elektrik kontağından çıkmış

Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki Öğme İş Sahil Camii’nde yangın çıktı. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi

05 Mart 2019, Salı 13:08
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Camide yangın paniği! Elektrik kontağından çıkmış

Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki Öğme İş Sahil Camii’nden dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri camideki yangına müdahale etti.

Çevrede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle cami içerisinde ve duvarlarında maddi hasar oluştu.

İHA

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