Camiler ne zaman açılıyor? Cuma namazı ne zaman cemaatle kılınacak?
Corona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan camiler ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Peki camiler ne zaman, hangi tarihte açılıyor? Cuma namazı ne zaman cemaatle kılınacak? İşte detaylar.
18 Mayıs 2020, Pazartesi 19:58 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mayıs Cuma günü bazı camilerde namaz kılınmaya başlayacağını açıkladı. Erdoğan: "Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz" dedi ve şimdilik sadece öğle ve ikindi namazlarının kılınacağını belirtti.
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