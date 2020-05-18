Camiler ne zaman açılıyor? Cuma namazı ne zaman cemaatle kılınacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mayıs Cuma günü bazı camilerde namaz kılınmaya başlayacağını açıkladı. Erdoğan: "Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz" dedi ve şimdilik sadece öğle ve ikindi namazlarının kılınacağını belirtti.







