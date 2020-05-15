Türkiye Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

Türkiye

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerin 12 Haziran'da ibadete açılacağını açıkladı.

15 Mayıs 2020, Cuma 10:02 Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kanal 7'de katıldığı sahur programında corona virüs sürecinde camilerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbaş "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı. Bu durumda gelecek 4 haftada Türkiye'de cuma namazı kılınmayacak.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Mart'ta yaptığı açıklamada Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini duyurmuştu.

DHA


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