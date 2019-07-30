Prenses Diana ile evliyken Prens Charles ile 34 yıllık sevgili kalan Camilla Parker Bowles internette merak edilen isimler arasında geliyor. Prenses Diana hakkında yapılan belgeseller ve yazılan her biyografide adı Diana ile birlikte anılan Camilla Parker Bowles gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Camilla Parker Bowles kimdir? İşte detaylar…

CAMILLA PARKER BOWLES KİMDİR?

Camilla Rosemary asıl adı Camilla Rosemary Mountbatten Windsor olan ya da daha önceki eşinin soyadıyla Camilla Parker Bowles 1947 yılında doğdu. Birleşik Krallık Kraliçesi olan II. Elizabeth'in gelini ve Galler Prensi olan Charles Mountbatten-Windsor'ın ikinci eşidir.

Camilla Parker, Charles Mountbatten-Windsor ile küçük yaşlarda aşk yaşamasına rağmen hem kendisinin, hem de prensin evliliği ilişkilerinin gecikmesine sebep olmuş; hatta Diana Spencer ile Charles Mountbatten-Windsor ayrılığı bu aşka bağlanmıştır. Prenses Diana, tartışma yaratan ‘Kendi Sözleriyle Diana’ adlı belgeselde, evliliği süresince Prens Charles ile Camilla Parker Bowles’un ilişkisini bildiğini söyleyerek, “Bu evlilikte üç kişiydik” sözlerini sarf ediyor.

Prens Charles, Diana'nın ölümünden 8 yıl sonra, 9 Nisan 2005'te Camilla Parker Bowles ileride Kral olacak olan Prens Charles ile II. Elizabeth'in onayı ile evlenmiştir. Genellikle Cornwall Düşesi ve İskoçya'da Rothesay Düşesi unvanı taşır. Düşes, Galler Prensinin Kral olmasıyla Kraliçe olarak değil Prenses Konsort olarak anılacaktır. Nedeni ise Prensin ikinci evliliği olduğundandır.

Kraliyet biyografi yazarı Christopher Andersen’a göre Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles’un, Prens William’ın eşi, Cambridge Düşesi Kate Middleton’ı ilk gördüğü andan itibaren küçümsediği iddia etmişti. Camilla Parker Bowles’un üvey oğlu Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton’u evlenmeden önce ayırmaya çalıştığı iddia edilmişti.



