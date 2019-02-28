Caminin musluklarını çalarak kaçtılar

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Seyda Camisine gelen henüz kimliği tespit edilemeyen 2 şahıs, caminin abdesthane bölümüne girerek burada bulunan 15 adet musluğu yerinden sökerek çaldı.

GÖREVLİLER DURUMU FARK ETTİ

Çaldıkları musluklarla camiden ayrılan şahıslar, caminin güvenlik kameralarına da yakalandı. Bir süre sonra cami görevlileri tarafından fark edilen olay polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN (İHA)







