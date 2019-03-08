Çamlıca Cami açıldı mı? Çamlıca Cami nerede, nasıl gidilir?

Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olarak nitelendirilen Çamlıca Cami dün akşam Regaip Kandili nedeniyle ilk kez kapılarını vatandaşlara açtı. 2013’te yapımına başlanan ve yapımı 6 yıl süren Çamlıca Cami internette en çok merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Çamlıca Cami nerede, nasıl gidilir? Çamlıca Cami kaç kişilik? İşte detaylar…

Çamlıca Camii, Üsküdar’da yer alıyor. Çamlıca, Üsküdar'da yapımına 29 Mart 2013'te başlanan cami, Cumhuriyet tarihinin en büyük camisidir.

ÇAMLICA CAMİ KAPASİTESİ NEDİR?

37.500 kişilik kapasiteli 10 bini kapalı, 5 bini avludan oluşmak üzere 15 bin metrekarelik alana sahiptir. 60 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde tasarlanan cami, Cumhuriyet tarihinin en büyük cami kompleksi olma özelliğini taşıyor.

ÇAMLICA CAMİSİ’NE NASIL GİDİLİR?

Üsküdar’da olan Çamlıca Camisi’nin adresi ise şöyle; Ferah Mahallesi, Ferah Yolu sokak No:87, Üsküdar- İstanbul.

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SANAT ATÖLYELERİ, KÜTÜPHANE VE MÜZE BULUNUYOR

6 minareli olan camide Türk İslam eserlerinin yer aldığı 11 bin metrekarelik bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde sanat galerisi bulunuyor. Cami kompleksinde aynı zamanda sanat atölyeleri, kütüphaneler, konferans salonları ve 3 bin 500 araç kapasiteli katlı otopark da mevcut.

Neo klasik tarzda yapılmış Selçuklu Osmanlı çizgilerini barındıran cami projesi Türkiye'de yapılmış en büyük cami projesidir. Ana kubbe 34 metre çapında 72 metre yüksekliğinde olan Çamlıca Cami 6 minareden meydan geliyor. 4 minaremiz 107. 1 metre yüksekliğinde. 2 minaremiz 90 metre yüksekliğinde.

KÜNDEKARİ TEKNİĞİ İLE YAPILAN KAPI 6 TON

Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile günümüz çizgilerinin bütünleştiği Çamlıca Camisi'nin, i yapımı 5 yıl süren 5 metre genişliğinde, 6,5 metre yüksekliğinde ve 6 ton ağırlığındaki kündekari tekniğiyle yapılan ana kapısı dünyadaki en büyük ibadethane kapılarından biri olarak nitelendiriliyor. Toplam 6 ton ağırlığında iki kanattan meydana gelen kapı binlerle ifade edilebilecek ahşap parçalarından oluşuyor. Kapı Konya'da, geleneksel Türk ahşap sanatının en güzel örneği olan kündekari işçilik dediğimiz çivisiz sistemle bir araya getirildi. Sedef ve kaplama işleri ise İstanbul'da gerçekleştirildi.

ÇAMLICA CAMİ NEYİ SİMGELİYOR?

Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi İstanbul'da yaşayan 72 milleti, 34 metre çapındaki kubbesi İstanbul'u simgeliyor.

Kubbenin iç yüzeyine, 16 Türk devletine ithafen Allah'ın isimlerinden 16'sı, Haşr Suresi'nin son iki ayetinden istifade edilerek yazıldı.

DÜNYADAKİ EN BÜYÜK “ALEM”

Ana kubbenin üzerine 3 metre 12 santimetre genişliğinde, 7 metre 77 santimetre yüksekliğinde, 4,5 ton ağırlığında alem yerleştirildi. Nanoteknolojiyle renklendirilen ve 3 parçadan oluşan alem, dünyanın en büyük alemi olma özelliğini taşıyor.

ÇAMLICA CAMİ TAÇ KAPISI

Caminin dışarıdan ana avluya girişinde yer alan ve mermerle kaplanan taç kapı, büyüklüğüyle de göz dolduruyor. Taş kapının avlunun içine bakan kısmında, Kasas Suresi'nin 77. ayeti yer alıyor. Caminin içine girilen kapının üzerine ise Al-i İmran Suresi'nin 132-136 ayetleri işlendi.

Caminin kubbe altındaki dört ayrı bölümde yer alan aslan göğüslerine, paslanmaz çelikten nanoteknolojiyle üretilen hatla Arapça "Ey ihtiyaçları gideren", "Dualara icabet eden", "Sesleri duyan", "Dualarımızı kabul et" sözleri yazıldı. Yine nanoteknoloji ürünü 220 metre boyunda ve yaklaşık 9 bin parçadan oluşan Fetih Suresi'nin tamamı, kubbe altındaki kemerlere monte edildi.

60 BİN KİŞİ NAMAZ KILABİLECEK

Çamlıca Camisi, halı serili alanında 25 bin, avluda 12 bin 500, dış avluda 22 bin 500 olmak üzere toplam 60 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir cami kompleksi olarak tasarlandı. Camide aynı anda 8 cenazenin namazı kılınabilecek.