Corona virüs önlemleri kapsamında cemaat camilerde teravih namazı kılamadı. Caminin minareleri arasına “Hoş geldin ya şehr-i Ramazan" ve “Oruç arındırır" mahyaları yazıldı. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için mahyalara Türk Bayrağı yansıtıldı. Oluşan görsel şölen drone ile havadan görüntülendi.

AA







