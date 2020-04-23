Türkiye Çamlıca Camii'nde Ramazan'ın ilk teravih namazı için ezan okundu

Çamlıca Camii'nde Ramazan'ın ilk teravih namazı için ezan okundu

Türkiye

Çamlıca Camii'nde Ramazan'ın ilk teravih namazı için ezan okundu

Ramazan nedeniyle Çamlıca Cami'nde ilk teravih namazı için ezan okundu.

23 Nisan 2020, Perşembe 23:07 Son Güncelleme:
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Corona virüs önlemleri kapsamında cemaat camilerde teravih namazı kılamadı. Caminin minareleri arasına “Hoş geldin ya şehr-i Ramazan" ve “Oruç arındırır" mahyaları yazıldı. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için mahyalara Türk Bayrağı yansıtıldı. Oluşan görsel şölen drone ile havadan görüntülendi.

AA


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