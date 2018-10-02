Çamlıca Camii’ne 6 tonluk kündekâri kapı

Caminin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı, inşasında birçok yeniliğin ve farklılığın hayata geçirildiği Çamlıca Camii’nin büyük bir bölümü tamamlandı.

Caminin ana kapısının yerine monte edildiğini belirten İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk şunları kaydetti:

“Ana kapımızın her bir kanadı 2 metre 50 santimetre genişliğinde, 6,5 metre yüksekliğinde. Toplam 6 ton ağırlığında iki kanattan meydana geliyor. Binlerle ifade edilebilecek ahşap parçalarından oluşuyor. Kapı Konya’da, geleneksel Türk ahşap sanatının en güzel örneği olan kündekâri işçilik dediğimiz çivisiz sistemle bir araya getirildi. Sedef ve kaplama işleri ise İstanbul’da gerçekleştirildi.”



