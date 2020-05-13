Türkiye Çamlıca Kulesi'nde yangın

Çamlıca Kulesi'nde yangın

Türkiye

Çamlıca Kulesi'nde yangın

İstanbul'da Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

13 Mayıs 2020, Çarşamba 10:33 Son Güncelleme:
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Çamlıca’da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında yangın çıktı.

Kulenin 20'nci katında çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Dumanların yükseldiği yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiyenin kuledeki incelemesi sürüyor.


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