Çamlıca’da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında yangın çıktı.

Kulenin 20'nci katında çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Dumanların yükseldiği yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiyenin kuledeki incelemesi sürüyor.





İlgili Haberler İstanbul’da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor



