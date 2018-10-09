Büyük Çamlıca Tepesi'nde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan mevcut anten direkleri kaldırılarak sayısal yayına geçiş sürecini sağlamak amacıyla Küçük Çamlıca'da tek bir anten kulesi yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

365 METREDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kulenin restoran ve seyir terası yapılacak yerleri monte edilirken, işçilerin 365 metrede çalışmaları hızla devam ediyor. Kulenin son hali İHA tarafından havadan görüntülendi.

Görüntülerde 1 Mart 2016 tarihinde başlanan yapım sürecinde toplam 365 metre yüksekliğe sahip kulenin restoran ve seyir terası olacak kısmının monte edildiği görülüyor. Öte yandan işçilerin 365 metre yükseklikteki çalışmaları da hızla devam ediyor.



