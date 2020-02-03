Can Aydoğmuş’un yazarlık kariyerindeki beşinci kitabı, “Ruh Eşin Nerede?” içindeki ilginç bilgilerle farkındalığınızı arttırıyor, bakış açınızı değiştiriyor ve enerjisel olarak özgürleşmeniz için sıra dışı fikirler verirken hem kendinizde hem evinizde hem de sosyal yaşamınızda etkinlik gösterecek pratik uygulamalarla tüm yaşamınızı dönüştürecek enerji çalışmaları veriyor . Yepyeni ritüellerle tanışacağınız, hayatınıza bambaşka bir gözle bakmanızı sağlayacak bu kitap içerdiği sıra dışı başlıklarla da dikkat çekiyor. Ruh Eşin Nerede’de yer alan başlıklardan birkaçı şöyle:

Yaşamı İçimize Alıyor muyuz?

Ruh Eşi Kimdir?

Şükrettiğinizde Mucizeler de Beraberinde Gelir

Bir İlişkiye Gerçekten Hazır mısınız?

Ne İstemediğinize Değil Ne İstediğinize Odaklanın

İnsanlara Değil, Yaşama Güvenin

Enerji Bağları

Kalbiniz ve Zihninizin İstekleri Aynı mı?

Alan Açmak

Bağ Kesmek

Tüm Ömrünüz Boyunca Yaşama Ne Kodladınız?

Evinizde, Sosyal Yaşamınızda ve Kendi Enerji Alanınızda Detoks

Sorduğu sorular ve bulduğu cevaplarla, kendiniz üzerinde çalışmanız için pek çok olanak yaratan Ruh Eşin Nerede? İle farkındalığınız artıyor, kendiniz hakkında adeta bir aydınlanma yaşıyorsunuz.

Küçük yaşta annesini, babasını ve ablasını kaybetmesinin ardından, büyük zorlukları aşıp karanlıktan aydınlığa geçmeyi başaran Can Aydoğmuş, kendini sevgiye ve mutluluğa adamış bir yazar ve influencer. Kitap yazarın daha önce Doğan Novus’tan çıkan Aşka Yürü, Şifanın Eli ve Düşle İnan Yaşa kitapları ile Doğan Egmont Çocuk Kitapları’ndan çıkan Konuşan Kedi Matu kitabından sonra yayımlanan beşinci kitabıdır.



