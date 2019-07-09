Can balkonda düşüp yaralandı, annesi 'Benim yüzümden oldu' diye ağladı

Can balkonda düşüp yaralandı, annesi 'Benim yüzümden oldu' diye ağladı Aksaray'da, annesi Elif Çatoğlu'nun (34) yıkadığı balkonda ayağı kayan Can Muhammed Çatoğlu'nun (9) üstüne düştüğü cam küllüğün kırılması nedeniyle kolu kesildi. Oğluyla birlikte hastaneye gelen Elif Çatoğlu, ''Annem benim yüzümden oldu'' diyerek ağladı.