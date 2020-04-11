1 Ocak 1936’da İstanbul’da dünyaya gelen Can Bartu, spora Fenerbahçe’de basketbol oynayarak başladı. 6 kez Milli Basketbol Takımı formasını giyen Bartu, 1956'da Fenerbahçe'de profesyonel futbol kariyerine başladı.

1961'de İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu. Daha sonra Venezia ve Lazio'da da oynadı.

1 Ocak 1961’de Fiorentina - Glasgow Rangers arasında oynanan final maçında forma giyen ve Avrupa Kupaları’nda final maçı oynayan ilk Türk futbolcusu oldu. İtalyan taraftarlar tarafından, "Sinyor Bartu" şeklinde adlandırılan Bartu, Türk futbolunun unutulmazları arasındaki yerini aldı.





Jübilesinde, Oktay ile formaları değiştirdi

A Milli Futbol Takımı formasını 26 kez giyen Can Bartu, 6 gol kaydetti.

Bükreş'te 2 Kasım 1958'de yapılan Romanya maçında kaleci Turgay Şeren'in sakatlanıp oyundan çıkması üzerine 76'ncı dakikada milli takım kalesine geçen Can Bartu, 85'inci dakikada Ahmet Berman'ın ters vuruşuyla bir gol yedi. Can Bartu, böylece milli takımda hem gol atan hem gol yiyen tek futbolcu oldu.

Can Bartu, Metin Oktay'ın 1969 yılında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan jübilesinde, Oktay ile formaları değiştirdi. Can Bartu, jübile maçında kısa süre sarı-kırmızılı formayla oynarken, Metin Oktay da sarı-lacivertli formayı giydi.

Türk spor tarihine futbol ve basketbolda milli formayı giymiş tek sporcu olarak geçen Can Bartu, Mithatpaşa Stadı'nda Beşiktaş ile oynadıkları ve 4-2 kazandıkları maçta 2 gol attıktan sonra, Spor ve Sergi Sarayı'nda Galatasaray ile yaptıkları basketbol maçında 32 sayı kaydetti.

Fenerbahçe Kulübünün, 25 Temmuz 2009 yılında Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yönetim kurulunun önerisiyle yapılan oylama sonucunda Samandıra Kamp Merkezi'ne Can Bartu'nun ismi verildi.

Can Bartu, futbolu bıraktıktan sonra spor yazarlığı yaptı.





Fenerbahçe'den anma mesajı

Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, ölümünün birinci yıl dönümünde anıldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan anma mesajında şunlar kaydedildi:

Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, 1956-1961 ve 1967-1970 sezonlarında giydiği şanlı formamızla adı Fenerbahçe'miz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu'yu aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Adını tarihimize altın harflerle yazan Fenerbahçe'mizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu'ya bir kez daha Allah'tan rahmet dileriz.





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Can Bartu'yu ölümünün birinci yıl dönümünde andı.

TFF tarafından yayımlanan anma mesajında, "A Milli Takımımızın efsane oyuncularından, Türk sporuna çok değerli hizmetlerde bulunan Can Bartu'yu vefatının birinci yıl dönümünde, saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" denildi.





Can Bartu'yu sosyal medya da unutmadı







