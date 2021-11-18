Can bedeli 15 bin lira, hakaret 20 bin lira! 4 yıllık dava sonuçlandı

Atatürk Devlet Hastanesi’nde, 2017’de safra kesesi taşı ameliyatı olan 1 çocuk annesi Çiğdem Eriş (29) operasyonda yaşamını yitirdi. Eşi Gökhan Eriş, karısının aort damarının kesilmesi sonucu öldüğünü belirterek şikayetçi oldu. Kadının mezarı açıldı, otopsi yapıldı. Ankara Adli Tıp Kurumu, ameliyatı yapan Genel Cerrah Dr. Mustafa E.’yi ‘hastaya gerekli özeni göstermemekten’ kusurlu buldu. 4 yıl süren dava ise dün sonuçlandı.





'ADALETE SIĞINMIŞTIM'

Mahkeme, Dr. Mustafa E.’yi taksirle ölüme neden olmaktan 15 bin 200 lira, davalı Gökhan Eriş’i ise kamu görevlisine hakaretten 20 bin lira para cezasına çarptırdı. Karar karşısında şok geçiren Gökhan Eriş, “Adalete sığındım ama komik duruma düştüm. Doktora hakaret ve tehditten yargılandım. Ben bir can toprağa verdim, mahkeme bana bir de 20 bin lira para cezası verdi. Bu işin takipçisi olacağım” diye konuştu.

Gökhan Eriş “7 yaşında bir çocuğum var, okul masrafları var. Ama ben çalışacağım, devletime bu parayı da ödeyeceğim” diyerek karara isyan etti.