Türkiye Can bedeli 15 bin lira, hakaret 20 bin lira! 4 yıllık dava sonuçlandı

Can bedeli 15 bin lira, hakaret 20 bin lira! 4 yıllık dava sonuçlandı

Türkiye

Can bedeli 15 bin lira, hakaret 20 bin lira! 4 yıllık dava sonuçlandı

Sinop’ta safra kesesi ameliyatında aort damarı kesilen ve bu yüzden hayatını kaybeden Çiğdem Eriş’in kocası, doktora dava açtı. Ameliyatı yapan doktor taksirle ölüme neden olmaktan 15 bin TL ceza alırken; davalı eşe doktora hakaretten 20 bin TL ceza verildi.

18 Kasım 2021, Perşembe 08:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Atatürk Devlet Hastanesi’nde, 2017’de safra kesesi taşı ameliyatı olan 1 çocuk annesi Çiğdem Eriş (29) operasyonda yaşamını yitirdi. Eşi Gökhan Eriş, karısının aort damarının kesilmesi sonucu öldüğünü belirterek şikayetçi oldu. Kadının mezarı açıldı, otopsi yapıldı. Ankara Adli Tıp Kurumu, ameliyatı yapan Genel Cerrah Dr. Mustafa E.’yi ‘hastaya gerekli özeni göstermemekten’ kusurlu buldu. 4 yıl süren dava ise dün sonuçlandı.


'ADALETE SIĞINMIŞTIM'

Mahkeme, Dr. Mustafa E.’yi taksirle ölüme neden olmaktan 15 bin 200 lira, davalı Gökhan Eriş’i ise kamu görevlisine hakaretten 20 bin lira para cezasına çarptırdı. Karar karşısında şok geçiren Gökhan Eriş, “Adalete sığındım ama komik duruma düştüm. Doktora hakaret ve tehditten yargılandım. Ben bir can toprağa verdim, mahkeme bana bir de 20 bin lira para cezası verdi. Bu işin takipçisi olacağım” diye konuştu.

Gökhan Eriş “7 yaşında bir çocuğum var, okul masrafları var. Ama ben çalışacağım, devletime bu parayı da ödeyeceğim” diyerek karara isyan etti.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Türkiye 'oyun' kurucu
Murat Gülderen
Hakan Çelik
‘Türkiye stratejik ortağımız’
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Bay Aday
Rauf Tamer
Şirin Sever
İzlemedim ama hayranım!
Şirin Sever
Oral Çalışlar
Ahmet Kaya hüznü…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Zeynep Kamil'de can pazarı
Murat Çelik
Banu Şen
8 bin yıllık miras: Nilüfer
Banu Şen
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hava durumu uyarısı! Yağmur geliyor! İstanbul dahil 11 kent...