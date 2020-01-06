Can Bonomo ile eşi Öykü Karayel kaçamadı
Etiler'de yemek yiyen Can Bonomo ile eşi Öykü Karayel kapıda habercilerin olduğunu öğrenince arka kapıdan çıktı ama yine de görüntülenmekten kaçamadılar.
Can Bonomo ile Öykü Karayel, 2016’da aşk yaşamaya başlamış, 2018’de hayatlarını birleştirmişti. Çift önceki gece Etiler Kiliza’da 3 saatlik bir yemek yedi. Kapıda habercilerin olduğunu öğrenen karı-kocayı nedense telaş sardı!
Gülmekten kendilerini alamadılar
Hemen görevlilerden rica edip mutfak kapısından çıkmak istediklerini söylediler. Can Bonomo ile Öykü Karayel arka kapıyı kullansa da otomobillerinde görüntülenince gülmekten kendilerini alamadılar.
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