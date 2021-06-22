Can Bonomo: Oğlum benim kopyam gibi

Zorlu PSM Youtube kanalının dijital serisi 'Bir Masada Oturduk' yeni bölümünde müzisyenliğinin yanı sıra şiir kitapları ve resim sergileri gibi sanatın farklı dallarında da eserleri bulunan Can Bonomo’yu ağırladı.

Yeni bölümünde Gülinler’in konuğu olan Can Bonomo, hem baba olmanın kendisi için nasıl bir deneyim olduğunu hem de müzik, şiir ve resim gibi pek çok farklı alana yayılan sanat kariyerini anlattı.

'OĞLUM BENİM KOPYAM GİBİ'

Geçtiğimiz aylarda baba olan deneyimli müzisyen baba olma hissiyatı konsunda; “Çok başka bir duygu, daha dünyaya geleli doksan gün oldu, beni bıraksan saatlerce onunla ilgili konuşabilirim. Bir de oğlum tıpkı bana benziyor. Annesine de benzeyebilirdi ama benim kopyam gibi kendisi” ifadelerini kullandı.

'KOLAYIMIZA GELDİĞİ İÇİN PODCAST YAPMAYA BAŞLADIK'

Müzisyenliğinin yanı sıra şiire ve resme olan ilgisi ve bu alanlardaki üretimleriyle de bilinen Bonomo, çok fazla şey yapmak amacından ziyade sevdiği şeyleri yapmaya yöneldiğinin altını çizdi.

Yedi yılı aşkındır devam eden ve yakın arkadaşlarıyla hayata geçirdiği bir podcast yayını da bulunan Bonomo, podcast yayıncılığı konusunda ise şöyle konuştu; “Ben ilk albümüm çıkmadan önce radyoculuk yapıyordum zaten. Programım da genelde gece yayınlarına denk geliyordu. Meczup albümü çıktıktan sonra radyo yayınlarını bırakmak durumunda kaldım, ancak sonra çok özlediğimi fark ettim."

"Biz podcast yapmaya başladığımızda Türkiye’de henüz o kadar popüler değildi. Bizim program yedinci senesini geride bıraktı podcast dünyasında. Bizler de biraz kolayımıza geldiği için podcast yaptık aslında. Bir vizyonerlik göstergesi olarak başlamamıştık ama şimdi bakınca baya vizyonermişiz diye düşünüyorum."

2018 yılında dünyaevine giren Can Bonomo-Öykü Karayel çifti, nisan ayında bebekleri Roman'ı kucaklarına almıştı. Önceki gün sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bonomo, ilk kez oğluyla fotoğrafını yayınladı

Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören ünlü şarkıcı, gönderisinde, "Güçlü sincap" notunu düştü.

'ADINLA YAŞA CANIM OĞLUM'

Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Can Bonomo, daha önce de Roman'ın elini, "(Pax Romana 2021): Adınla yaşa canım oğlum, Roman... Annen ve baban her zaman yanında. Sağlık, huzur ve barışla" notuyla paylaşmıştı.







