Can Bonomo oğlunu denizle tanıştırdı

Oyuncu Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Can Bonomo, nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı. Roman'ın yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen Bonomo, oğlunu denizle tanıştırdı. Ünlü şarkıcı, eşinin de yer aldığı bu fotoğrafı, "Denizle tanıştı benim güzel oğlum" notunu düştü.

'BANA BENZİYOR'

34 yaşındaki şarkıcı, baba olma hissiyatıyla ilgili, "Çok başka bir duygu... Daha dünyaya geleli doksan gün oldu, beni bıraksan saatlerce onunla ilgili konuşabilirim. Bir de oğlum tıpkı bana benziyor. Annesine de benzeyebilirdi ama benim kopyam gibi kendisi" ifadelerini kullandı.





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