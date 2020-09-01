Can Bonomo: Sonra kadına şiddet diye kadın cinayetleri diye ağlıyoruz

Öykü Karayel, Can Bonomo, Bartu Küçükçağlayan, Merve Özgüle çiftlerinin birlikte tatil yapması magazin gündeminin en çok konuşulan olaylarından olmuştu.

'Bartu benim çok yakın arkadaşım, Öykü de eşim'

Uçan Kuş muhabirinin kendisine "Çok eleştiri aldı ne söyleceksiniz?" sorusunu yöneltmesi üzerine Can Bonomo, "Bir şey söylemeye gerek yok. Bartu benim çok yakın ve samimi bir arkadaşım. Öykü de eşim ve en sevdiğim insan. 2020 yılındayız. Sonra kadına şiddet diye kadın cinayetleri diye ağlıyoruz böyle şeyler yapıyorsunuz televizyonlarda diye. Yapmayalım o yüzden" şeklinde yanıt verdi.





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