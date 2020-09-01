Magazin Can Bonomo: Sonra kadına şiddet diye kadın cinayetleri diye ağlıyoruz

Can Bonomo: Sonra kadına şiddet diye kadın cinayetleri diye ağlıyoruz

Magazin

Can Bonomo: Sonra kadına şiddet diye kadın cinayetleri diye ağlıyoruz

Ünlü şarkıcı Can Bonomo eşi Öykü Karayel ve eşinin eski sevgilisi Bartu Küçükçağlayan ve onun eşiyle beraber tatil yaptı.

01 Eylül 2020, Salı 13:46 Son Güncelleme:
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Öykü Karayel, Can Bonomo, Bartu Küçükçağlayan, Merve Özgüle çiftlerinin birlikte tatil yapması magazin gündeminin en çok konuşulan olaylarından olmuştu.

'Bartu benim çok yakın arkadaşım, Öykü de eşim'

Uçan Kuş muhabirinin kendisine "Çok eleştiri aldı ne söyleceksiniz?" sorusunu yöneltmesi üzerine Can Bonomo, "Bir şey söylemeye gerek yok. Bartu benim çok yakın ve samimi bir arkadaşım. Öykü de eşim ve en sevdiğim insan. 2020 yılındayız. Sonra kadına şiddet diye kadın cinayetleri diye ağlıyoruz böyle şeyler yapıyorsunuz televizyonlarda diye. Yapmayalım o yüzden" şeklinde yanıt verdi. 


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