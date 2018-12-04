Can Bonomo ve Öykü Karayel'den romantik paylaşım
Geçtiğimiz temmuz ayında oyuncu Öykü Karayel'le evlenen şarkıcı Can Bonomo, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı
İki yıllık aşklarım nikah masasına taşıyan çiftten Can Bonomo, önceki gün eşiyle romantik pozunu paylaştı.
Başarılı müzisyenin Instagram paylaşımı binlerce beğeni aldı. Mutluluklarıyla imrendiren çifte takipçileri "Maşallah" yorumu yağdı.
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde motosikletiyle kaza yapan Can Bonomo, konserini iptal etmek zorunda kalmıştı. Bonomo'nun kaburgalarında çatlak, köprücük kemiğinde ise kırık oluşmuştu. Sanatçıya hastanedeki tetkikler sonucu 1 ay zorunlu istirahat verilmişti.