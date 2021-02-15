2018’de nikah masasına oturan Öykü Karayel-Can Bonomo çifti bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Roman ismini verecekleri oğulları için heyecanlı bekleyişleri sürerken, Can Bonomo yeni bir şarkı yazmaya başladı. Daha önce kaybettiği annesi Güneş Bonomo için de beste yapan müzisyen, bu sefer de Roman için çok özel bir sürpriz hazırlıyor.



