Can Bonomo'dan Roman'a sürpriz
Anne-baba olacak olmanın heyecanı yaşayan Öykü Karayel ile Can Bonomo çiftinin erkek bebekleri olacak. Çiftin heyecanlı bekleyişi devam ederken Can Bonomo oğlu Roman için sürpriz hazırlıyor. Ali KESER/ POSTA
15 Şubat 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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2018’de nikah masasına oturan Öykü Karayel-Can Bonomo çifti bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Roman ismini verecekleri oğulları için heyecanlı bekleyişleri sürerken, Can Bonomo yeni bir şarkı yazmaya başladı. Daha önce kaybettiği annesi Güneş Bonomo için de beste yapan müzisyen, bu sefer de Roman için çok özel bir sürpriz hazırlıyor.