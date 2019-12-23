Uzun yıllardır Doğu Anadolu bölgesinin en önemli kış turizmi bölgesi Erzurum Palandöken’e yaptığı yatırımlarla tanınan Can Dikmen, 29 Aralık’ta yapılacak olan TTGA yönetim kurulu seçimlerinde yarışacak. Doğu Anadolu bölgesinin önemli bir turizm merkezi olduğunu belirten Can Dikmen, hedeflerinin daima bölgeyi ileriye taşıyacak çalışmaların öncüsü olduğunu söyleyerek bunun için durmadan çalışacağını belirtti.



