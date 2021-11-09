'Can dosta' ayda 46 liraya sağlık

Pandemi ile birlikte evinde evcil hayvan besleyen ve bu sıkıntılı süreci can dostlarıyla birlikte daha rahat atlatmak isteyen aile sayısı arttı. Türkiye’deki toplam 21 milyon hanenin yüzde 20’si kedi, yüzde 6’sı ise köpek sahibi. Bir başka ifadeyle ev bakımında olan 4.4 milyon kedi ve 1.6 milyon da köpek var. Evdeki sadık dostlar için mama, giyim, aksesuar gibi masraflar yapılırken, sağlık harcamaları da giderlerin başında yer alıyor.

6 AY-10 YAŞ ARASINDA

Evcil hayvanların da tıpkı eviniz, arabanız ve çocuklarınız gibi korunmaya ihtiyacı var. İşte sigorta sektörü bu ihtiyacı karşılamak için poliçe üretiyor. Pati sigortası ürünüyle yılda 560 lira (ayda 46 lira) bir ödeme ile kedi ve köpek cinsi evcil hayvanların acil sağlık ihtiyaçlarını ve bakımını güvence altına alabilirsiniz. Pati sigortası; 6 aydan büyük, 10 yaştan küçük kedi ile 6 aydan büyük, 8 yaştan küçük köpekler için yapılabiliyor.

MIKROÇİP ŞART

Sigortanın faydalarından yararlanmak için ön koşul ise evcil hayvanların mikroçipli olması. Sigortayı almak isteyen, evcil hayvanında mikroçip yoksa anlaşmalı veteriner kliniklerinden ücretsiz olarak taktırabiliyor. Anlaşmalı veteriner kliniği bulunmayan bir ilde yaşıyorsanız, istediğiniz bir veteriner kliniğine giderek mikroçipi yine taktırabilirsiniz. Mikroçip masrafının tamamı sigorta şirketi tarafından geri ödeniyor.

HEDİYE HİZMET DE VAR

Poliçe, başlangıç yani satın alma tarihinden itibaren 1 yıl süre ile geçerli oluyor. Muayene, gereken durumlarda yatarak tedavi ve ameliyat, dikiş atılması, serum takılması gibi müdahaleler, röntgen, tahlil gibi tetkikler ve modern tanı yöntemleri, tedavide kullanılan ilaçlar gibi farklı destek hizmetlerinden de poliçe süresi boyunca faydalanılabiliyor. Sigorta sahipleri, hayvanları için yılda bir kez, ücretsiz yıkama ve tırnak kesimi, göz ve kulak bakımı hizmeti alabiliyor.

PAZAR HIZLA BÜYÜYOR

Dünyada evcil hayvanlar için yapılan sigorta oranı yüzde 3 seviyesinde. Önümüzdeki 5 yılda sektörün senelik ortalama yüzde 7 seviyesinde büyümesi bekleniyor. Türkiye’nin de henüz yeni bilincin arttığı hayvan sigortası konusunda bu trendi takip edeceği öngörülüyor. Araştırma şirketi Euromonitor verilerine göre, Türkiye’de evcil hayvan pazarı, son beş yılda 3 kat bir büyüme göstererek 2 milyar liralık bir hacme ulaştı. Mevcut trend ve sektörün gelişimi de göz önüne alındığında önümüzdeki beş yıl içerisinde 4 milyar lira bandına gelmesi bekleniyor.

HAYVANLARIN BÜTÜN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR

Evcil hayvan pazarındaki hızlı büyüme üzerine, yeni adımlar da atılıyor. Bunlardan birisi de e-ticaret sitesi n11.com’un hayvanlara yönelik tüm hizmet, ürün ve servisleri pet11 markası altında toplama girişimi. Bu kapsamda sunulan hizmetlerin arasında evcil hayvan sigortası da var. n11.com Yaşam Kategori Direktörü Ahmet Acar, Zurich Sigorta ve sigortaladım.com birlikteliğiyle pet11 Evcil Hayvan Sigortası’nı hayata geçirdiklerini söyledi.

ÖNEMİ ANLAŞILDI

Pandemi ile birlikte evcil hayvanların insanların hayatına olumlu etkilerinin daha iyi anlaşıldığını belirten Zurich Sigorta Strateji, Pazarlama ve Proje Yönetimi Direktörü Şölen Soya, “Evcil hayvan sahiplerinin yüzde 86’sı hayvanlarının pandemi sırasında kendilerine arkadaşlık ettiğini, yüzde 78’i stres ve kaygıyı, yüzde 75’i can sıkıntısını ve yüzde 74’ü depresyonu azaltığını belirtiyor. Bu nedenle sadece acil durumları içeren değil daha geniş kapsamlı bir sigorta hizmeti veriyoruz” dedi.

PATİ SİGORTASI KAPSAMINDAKİ RİSKLER

Herhangi bir kaza veya enfeksiyon sebebiyle oluşan göz yaralanmaları. Yüksekten düşme sonucu oluşan kırık ve yaralanmalar.

Hayvanın trafik kazası sonucu oluşan tüm sağlık problemleri.

Elektrik çarpması sonucu oluşan yaralanmalar. Yanma sebebiyle oluşan yaralanmalar.

Yabancı cisim yutma veya batması sebebiyle oluşan yaralanmalar ve zehirlenmeler.

Böcek sokması sebebiyle oluşan problemler.

Sıcak havalarda ısı çarpması, soğuk havalarda donma. Boğulma tehlikesi ile karşılaşılması sonucunda oluşan sağlık problemleri.

Başka bir kedi veya köpek ile kavga sonucunda oluşan yaralanmalar.