Can dostlarımızın da sigortaya ihtiyacı var

Şehirleşme, yoğun iş hayatı derken artan yalnızlığa çare olan can dostlarımız, hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Pandemi ile birlikte başlayan karantinalarda da en iyi arkadaşlarımız yine onlar oldu. Türkiye’de evcil hayvan sayısının 20 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor ve bu sayı her yıl yüzde 15 oranında artıyor. Evlerin bir bireyi olarak onların da önemli temel ihtiyaçları var. Beslenme, aksesuar, bakım, eğitim ve sağlık giderleri ile bütçeden önemli bir pay alıyorlar.

GÜVENCE SAĞLIYOR

Evdeki dostlarımız için yapılan en büyük harcamaların başında ise sağlık geliyor. İşte bu noktada artık onların da imdadına yetişen sigortaları var. Artan evcil hayvan sahipliğine ve ihtiyaca bağlı olarak birçok sigorta şirketi, evcil hayvanlarımız için yeni ürünler çıkardı. Evcil hayvan sigortaları acil sağlık ihtiyaçları başta olmak üzere birçok konuda güvence sağlıyor. Sigortaların kapsamında sadece sağlık konusunda değil kayıp olma durumunda da destekler var. Ürünlerin kapsamında yer alan diğer önemli teminatlardan biri de can dostu sahipleri için sunulan ferdi kaza teminatları. Ayrıca can dostunuzun 3. şahıslara veya mallarına istemeyerek de olsa verebileceği olası zararlarda ortaya çıkabilecek hukuki sorumluluklar için de teminatlar sunuluyor.

EK TEMİNATLAR VAR

Bazı sigorta şirketleri de kasko ve konut poliçelerinde evcil hayvanlar için ek teminatlar sunmaya başladı. Evcil hayvan asistans hizmetleri de istenirse sabit net prim ile poliçelere eklenebiliyor. Üstelik teminatların kapsamı sadece kedi ve köpekler için sınırlı değil. Evcil kuşlar, evcil balıklar, evcil sürüngen ve evcil kemirgenler de faydalanabiliyor.

‘PATİ SİGORTASI’ İLE ACİL DURUMLAR GÜVENCE ALTINDA

Aksigorta da evcil hayvanlar için özel ürün çıkaran şirketlerden biri. Pazarda ‘Pati Sigortası’ ile yerini alan Aksigorta, kedi ve köpek cinsi evcil hayvanların acil sağlık ihtiyaçlarını güvence altına alıyor. Bu kapsamda, 5 bin TL acil durum teminatı, 3 bin TL 3. şahıs mali mesuliyeti ve 250 TL kapsamında kayıp arama ilanı ve ödül teminatı sunuyor.

ASISTANS HİZMETLERİ DE BULUNUYOR

Allianz Türkiye, Yuvam Sigortası ürününe Evcil Hayvan Asistans Hizmeti’ni ekledi. Şirket, ‘Evcil Hayvan Hizmeti’ni, müşterilerinin evlerini ve eşyasını yangından hırsızlığa kadar pek çok riske karşı koruyan Yuvam Sigortası Kapsamlı Paket ile sunuyor. ‘Evcil Hayvan Asistans Hizmeti’, istenirse poliçelere eklenebiliyor. Sunulan teminatların kapsamı sadece kedi ve köpek dostlarımız ile sınırlı değil. Evcil kuşlar, evcil balıklar, evcil sürüngen ve evcil kemirgenler de kapsam içinde.

ANADOLU SİGORTA’DAN ‘JUNO’ İLE EVCİL HAYVAN SİGORTASI

Anadolu Sigorta ise Birleşik Kasko Sigortası ile aracın uğrayacağı ve teminat kapsamında gerçekleşen kazalar sonucunda, aracın içinde bulunabilecek evcil hayvanın (kedi/köpek) zarar görmesi halinde tedavi masrafları belli limitle teminat altına alıyor. Anadolu Sigorta’nın ayrıca dijital sigortacılık servisi “Juno” kapsamında evcil hayvan sigortasına yer vermesi bekleniyor. Juno’nun önümüzdeki günlerde ürünleri arasına ‘Patisine Sağlık’ da girecek.