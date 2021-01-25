Can dostlarınıza sigorta güvencesi

Bu sigorta, aşıları tamamlanmış, 6 aydan büyük ve 10 yaştan küçük kedi ve köpekler için geçerli oluyor. Can Dostum Sigortası poliçe kapsamında; anlaşmalı veterinerlerde yılda bir kez muayene, tırnak kesimi, göz ve kulak temizliği hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor. Evcil hayvanların başına gelebilecek acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek tedavi hizmetlerini anlaşmalı veteriner hekimlerle 10 bin TL’ye kadar karşılayan sigorta paketinde; evcil hayvanı bulmak için kayıp arama ilanı ve ödül teminatı masrafları da 1000 TL ile kapsam dahilinde sunuluyor. Poliçede ayrıca evcil hayvan sahibine ferdi kaza için 10 bin TL’lik ve evcil hayvanların 3. şahıslara verebileceği zararlar için de yine 10 bin TL’lik ayrı teminatlar bulunuyor.







