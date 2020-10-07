Türkiye Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi

Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi

Türkiye

Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada, firari sanık Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

07 Ekim 2020, Çarşamba 14:21 Son Güncelleme:
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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar'ın menkul ve gayri menkullerine ve banka hesaplarının tamamına el konulmasına karar verdi.

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada, 15 günlük sürede mahkemeye gelmediği için kaçak sayılmasına karar verildi. 


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