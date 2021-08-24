İzmit'te maç izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün doğum tarihini öğrenince ağabeyi olduğunu öğrenen Can Gönül, deneyimli futbolcuyla görüşmek için Rize’ye gitti.





İzmit'te bir yetiştirme yurdunda büyüyen ve izlediği bir futbol maçı sırasında milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, dün bir televizyon programında Gökhan Gönül ile görüştü.

RİZE'YE GİTTİ

27 yıldır ilk kez ağabeyiyle temas kuran Can, bu sırada gözyaşlarına boğuldu. Program sırasında Gökhan Gönül, Can’ın kardeşi olduğunu kabul ederek görüşmek için yanına davet etti.

Bu davet üzerine Can Gönül dün gece saatlerinde İstanbul’dan ayrılarak Gökhan’ın bulunduğu Rize’ye gitti.



