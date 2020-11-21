Can kaybı 49 bin 261’e yükseldi

İtalya’da corona virüs salgınında vaka ve can kayıplara artarak devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 34 bin 767 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1 milyon 380 bin 531’e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 692 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 49 bin 261’e yükseldiğini açıkladı.

İtalya’da son 24 saatte 237 bin 225 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Ülkede aktif Covid-19 hastası sayısı 791 bin 746’ya yükselirken, son 24 saatte 10 kişinin daha yoğun bakıma alınması ile toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 3 bin 758’e ulaştı. Yoğun bakıma alınan hasta sayısında düşüş ise 4 gündür devam ediyor.

İlk aşılar Ocak ayı sonunda yapılacak

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, ülkede ilk Covid-19 aşılarına Ocak ayı sonunda başlanacağını duyurdu. Bakan Speranza bugün Eczacılar Odası Kongresi’nde yaptığı konuşmada, "Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir aşı kampanyası uygulayacağız. Aşının ilk dozlarını Ocak ayı sonunda alabileceğiz gibi gözüküyor" dedi.

Vaka sayısındaki artışın azalma eğilimine girdiğini belirten Speranza, "Gene de sağlık sistemi üzerindeki baskı oldukça yüksek. Ancak Rt oranının 1’in altına indiği zaman önlemler kayda değer sonuç verdi diyebileceğiz, o nedenle daha direnmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İHA