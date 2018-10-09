Can Kırıkları 1. bölümüyle ekranlara giriş yaptı. Dizinin yayınlanmasının ardından 2. bölüm fragmanı da siteye eklendi. Yeni bölümde Aslan ve Leyla kozlarını poligonda paylaşırken arada soğuk rüzgarlar esiyor. Öte yandan Zeynep ve Leyla'nın gizlemesi gereken bir olay daha yaşanıyor. Aslan, Cihan'ı tehdit ederken Leyla ise Cihan'ın evine baskın yapıyor ve silahını ona doğrultuyor. Şimdi herkes bu sahnelerde neler yaşanacağını merak ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ünlü işadamı Cihan Karadağ'ın evinde gerçekleşen partide, bir genç kız terastan düşerek hayatını kaybeder. Bu şüpheli ölüm sadece basının değil, komiser Leyla ve Zeynep'in hayatlarının da orta yerine bomba gibi düşer.

Leyla, yıllar önce kendisini de ölüme atan Cihan Karadağ'dan kanun yoluyla hesap sormak isterken, yolu eski dostu Zeynep'le kesişir. İki kadının birbirlerinden sakladıkları geçmiş sırları, onları yeni bir cinayetin suç ortağı yapacak ve hayatlarını geri dönülemez bir şekilde değiştirecektir.