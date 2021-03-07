Son zamanların dikkat çeken oyuncularından birisininiz, sizi daha yakından tanımak isteriz?

18 yaşına modellik yapıyordum. 35 ülkeden fazla yerde çalıştım. Daha sonra Hindistan, Pakistan ve Tayland gibi ülkelerde oyunculuk yaptım. Yaptığım işler dünya da dönmeye başlayınca Tomris Giritlioğlu, Avşar Film aracılığıyla beni Türkiye’ye getirdi. Ama iş uzayınca ben de Japonya’ya reklam çekemeye gittim. Türkiye’ye 2012’de geldim ve sekiz yıldır Türkiye’deyim. Herkes burada bir şeyler yaptıktan sonra yurtdışına gider benimki tam tersi oldu. Keyfim iyiydi aslında ama ailem İstanbul’da yaşıyordu ve artık yaşlandılar. Beraber olalım istedim.

Yasak Elma’daki Mert karakteriyle dikkatleri üzerinize çektiniz. Mert, hem sınırları hem de sinirleri zorlayan bir karakter. Sizin aranız nasıl kendisiyle?

Onu canlandırdığım için Mert’le aram çok iyi olmak zorunda. Doğurgan ve değişime uğrayan bir karakter olduğu için onu çok seviyorum. Sınırları ve sinirleri olması da hoşuma gidiyor.

Çapkın mısınız?

(Gülüyor.) Ben İkizler erkeğiyim ama ikizler kadını daha çapkındır. Onun tezini yıllarca dünyanın 35 ülkesinde çalışarak yaptım. Çapkınlık yapmadan çapkınlığa maruz kaldım. Bu nedenle bir karar aldım ve beş yıldır evliyim üç buçuk yaşında bir kızım var.

BAŞKASININ GÜCÜYLE BİR YERE GELMEK İSTESEYDİM ŞİMDİ ÇOK FARKLI YERLERDE OLURDUM

Mert, sırf para için zengin bir kadınla evlenen bir adam, ihtiraslı, hırslı… Gerçek hayatta para için sevmediğiniz birine tahammül edebilir miydiniz?

Bu gibi durumlarda kendimi değersiz hissedeceğim bunu bana kimse yaptıramaz. Hep ben çalışayım benim gücüm olsun istedim. Başkasının gücüyle bir yere gelmek isteseydim zaten çok farklı yerlerde olurdum.

BANA ‘KENAFİR GÖZLÜ’ DİYORLAR

Daha çok hangi rollerde oynamayı tercih ediyorsunuz?

“Kötü karakterleri severim” diyemem ama gözlerimden dolayı bana “Kenafir gözlü” diyorlar. Bu nedenle kötü karakter teklifleri geliyor olabilir. Yurtdışında aldığım eğitimler, orada uyguladığım aksiyonlar ve aynı iş içinde zaman aşımına göre karakterin sürekli değiştiğini görmek hoşuma gidiyor. Tekdüzeliği sevmem.

OYUNCU CAMİASINDAN ÇOK FARKLI BİR HAYAT YAŞIYORUM

Dizi dışında nasıl bir hayatınız var?

Oyuncu camiasından çok farklı bir hayat yaşıyorum. Çok aktifim ve ummadığınız bir yerden çıkabilirim. “Aaa abi senin ne işin var?” derler hep.

Pek çok kişi sizi yakışıklı buluyor, siz kendinizi nasıl buluyorsunuz?

Çocukluktan beri sürekli yakışıklı olduğumu duyuyorum. O kadar çok duydum ki artık ben de kendimi yakışıklı buluyorum. Haha!

Bazıları sizi Kıvanç Tatlıtuğ’a benzetiyor. Buna ne dersiniz?

Hayatım boyunca hep kim mavi gözlü uzun boyluysa ona benzettiler beni. Ben kendimi kimseye benzetmiyorum, çünkü kendimi ve bedenimi çok iyi tanıyorum.