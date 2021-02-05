Magazin Can Şengün: Tarkan’la çalışmak büyük şans!

Can Şengün: Tarkan’la çalışmak büyük şans!

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Can Şengün: Tarkan’la çalışmak büyük şans!

Tarkan’ın hem arkadaşı hem de gitaristi ve orkestra şefi olan Can Şengün, Tarkan’la çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu söyledi.

05 Şubat 2021, Cuma 21:30 Son Güncelleme:
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Bir radyo programına konuk olan Can Şengün, “Tarkan’la çalışmayı birçok müzisyen ister ancak bu herkese nasip olacak bir şey değil” diye konuştu.

15 yıldır Tarkan’la beraber sahnelerde olduğunu söyleyen Şengün, her sahneye çıkışlarında yeni bir macera yaşadıklarını ve yeni bir heyecan tattıklarını kaydetti.

Tarkan’ın muhteşem bir dinleyici kitlesi olduğundan da bahseden Şengün, onların dinmeyen enerjisinin sahneye de yansıdığını söyledi.

“Tarkan, nereden geldiğini unutmadı”

Tarkan ile uzun yıllardır birlikte çalıştığını söyleyen Can Şengün, Tarkan’ın sürekli kendisini yenileyen ve geliştiren birisi olduğundan bahsetti. Şengün, şunları söyledi: “Tarkan zirveye nasıl ve nereden geldiğini bilen ve unutmayan birisi. Tarkan’ın verdiği güven, bana ve diğer müzisyen arkadaşlarıma pozitif yönde etki ediyor. Tarkan’la birlikte sahnede oldukça eğleniyoruz. Zaten sahnede Tarkan varsa eğlenmeyip de ne yapalım?”

Can Şengün, müzisyenlerin yaş aldıkça bazı yeniliklere karşı eskiden olduğu kadar açık olamadığını söyledi. Şengün, “dünyada her an muazzam birtakım gelişmeler, değişmeler yaşanıyor. Ben her zaman yenilikçi olmayı sevdim. Yeni olan müzikleri takip etmeyi çok sevdim. Sevmediğim yeni tarzlar olmakla birlikte neyin nasıl ilerlediğini takip ediyorum. Prodüktörlerin nasıl sesler aradığına ilişkin çok iyi çalıştığımı düşünüyorum. Zaten bir stüdyo müzisyeni olarak da bunları bilmemin, öğrenmemin müziğime bir zararı olacağını düşünmüyorum.” dedi.

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