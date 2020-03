Can Şuoruç kimdir?

Can Şuoruç 7 Eylül 1996 İstanbul Fatih doğumlu. 1.74 boyunda ve 79 kilo. Kendisiyle birlikte üç erkek kardeşi olan Can Şuoruç, hem annesi Hülya Şuoruç, hem de babası Erdoğan Şuoruç Karslı ve Azeri göçmeni. Şuoruç, İstanbul Üniversitesi’nde açık öğretim tarih bölümünde birinci sınıf öğrencisi. Bunun yanı sıra tiyatro ile küçük yaştan itibaren uğraşan Can Şuoruç birçok tiyatro oyununda görev aldı.

Sosyal medya da ilk olarak 'Vine' adlı programda yedi saniyelik videolar çekerek popülaritesini sağladı. Sonrasında ise Instagram’da kısa komik skeçlerle Pelinsu Tilki karakterini canlandırarak yüz binlerce takipçiye ulaştı. İlk televizyon deneyimi ise Fox TV’de yayınlanan Kayıt Dışı dizisidir.

Can Şuoruç, Instagram'da 'Pelinsu Tilki' tiplemesiyle dikkat çekiyor.

İşte o videolarından bazıları: