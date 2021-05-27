Can Tanrıyar sonunda muradına erdi

Yaklaşık 10 aydır nişanlı olan Tamar Oner ile Can Tanrıyar çifti, coronavirüs tedbirleri dolayısıyla sürekli erteledikleri nikahlarını kendi evlerinin bahçesinde, aile bireylerinin katıldığı sade bir törenle gerçekleştirdiler.

Can Tanrıyar ile Tamar Oner’in nikahında, Can Tanrıyar’ın şahitliği iş insanı Sadettin Saran ile iş insanı Engin Yeşil yaparken, Tamar Oner’in nikah şahidi ise iş insanı Ali Koçak oldu.

Tanrıyar çiftinin Zekeriyaköy’deki evlerinin bahçesinde yapılan nikahı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.







