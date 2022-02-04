Magazin Can Temiz'den göndermeli şarkı

Can Temiz'den göndermeli şarkı

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Can Temiz'den göndermeli şarkı

Model grubunun basçısı Can Temiz ile solist Fatma Turgut sevgiliydi. Solistleri Fatma Turgut'un ayrılmasıyla grup dağılmıştı. Geçtiğimiz gün Can Temiz'in yayınladığı parçanın eski sevgilisi Turgut’a gönderme olduğu iddia edildi.

04 Şubat 2022, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Model grubunun basçısı Can Temiz ile solist Fatma Turgut sevgiliydi. Çift olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra 2016’da grup da dağıldı. O yıllarda Fatma Turgut’un, Can Temiz’i kıskandığı için çıkardığı bar kavgası gazetelere haber olmuştu. Los Angeles’a taşınan Can Temizel, Fatma Turgut’un sahnede Model şarkılarını okumasını yasaklatmıştı. Evlenip Kadıköy’e yerleşen Can Temizel, 25 Mart’ta çıkaracağı ilk solo albümünden ‘Ölülerle Konuşmanın Püf Noktaları’ adlı bir parça yayınladı. “Şu yarayı kimler saracak/Ya bütün bu mezarları kim kazacak” sözleriyle dikkat çeken şarkının Fatma Turgut’a gönderme olduğu iddia edildi.

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