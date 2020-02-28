Can Yaman bir günlüğüne gittiği İtalya- Milano’da ‘Canale 5’e konuk olmuştu. Can Yaman kendisine övgüler yağdıran, şaka yollu ‘birlikte yaşayabiliriz’ teklifinde bulunan program sunucusu Barbara d’Urso’nun yaşını öğrenince şaştı kaldı. İlk tepkisi şu oldu: “İnanmıyorum, şoktayım.” 62 yaşındaki Barbara röportajlarında “Estetik ameliyatım yok, küçük müdahaleler var” diyor.

"Bitter çikolata"

İtalyan kadınları, Can Yaman'a 'Bitter çikolata' lakabı taktı.

Reytinglerden oldukça memnun kalan sunucu Barbara d`Urso, sosyal medya hesabından Can Yaman'ın hayranlarına teşekkür etmişti.

"Bunu düşünmem gerek"

Çikolatayı çok sevdiğini belirten sunucu, "Benim evimde de dolu. Beraber yaşayabiliriz" sözlerine Can Yaman da "Bunu düşünmem gerek" diyerek göz kırpmıştı.