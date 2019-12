Bir serginin açılış şerefine verilen yemekte konu Can Yaman'dan açılmış.

Hürriyet Kelebek yazarı Onur Baştürk de köşesinde bu yemeğe dair Can Yaman notlarını paylaştı:

Can Yaman 1,5 ay kadar önce aralarında tanınmış kişilerin de olduğu bir yemeğe katılmış.

Can Yaman kendisini pek tanımayan ya da dizisini izlemeyenlere instagramını açıp göstermiş, “İşte ben buyum, bunlar da yurtdışındaki hayranlarım” diye...

Yemektekilerden biri, “Ben Çağatay Ulusoy’u beğeniyorum, iyi oyuncu” deyince Can Yaman, “Şimdi tuvalete gidip kusacağım!” diye yanıt vermiş...

"Arka odaya geçelim kanıtlayayım"

Can Yaman'ın son günlerde herkes tarafından eleştirilen davranışlarda bulunması olayların durulmamasında en büyük etken. Kendisini yaka paça sevgi gösterileriyle karşılayan hayranlarının gerçek olup olmadığı tartışılırken Yaman katıldığı bir TV programında bir kadın seyirci Can Yaman'a İspanyolca olarak "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz, ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" dedi.

Hayranının sorusuna cevap veren Can Yaman ise eliyle stüdyonun arka tarafını göstererek "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" cevabını vererek herkesi şaşırtmıştı.

Pınar Deniz diziden çekildi

Son olarak da dizisi ertlenen Can Yaman'ın dizide partneri olması beklenen Pınar Deniz’in diziden çekildiği ortaya çıktı.

Pınar Deniz kimdir?

Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu başarısı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine toplamaktadır. Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur.

Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi de almıştır. İlk oyunculuk deneyimi olan ve 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırmıştır. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır.

İzlenme rekorları kıran bir dizi olan Vatanım Sensin adlı dizide gözü yükseklerde olan Yıldız karakterini canlandırmıştır.