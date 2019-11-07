Can Yaman çılgınlığında son nokta!

Can Yaman'ı görmek için Bebek'i mesken tutan kadın hayranları, geçen akşam yakışıklı oyuncunun bulunduğu mekana girip eğlenceye koyuldu.

Her zaman olduğu gibi kadın hayranları, Can Yaman'ın etrafını sardı.

Ancak ünlü oyuncu ile fotoğraf çektiren hayranlarından birine selfie de yetmedi!

Taşkınlık çıkardı

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; alkolün etkisiyle tekrar Can Yaman'ın yanına gidip onu öpmek isteyen kadın, taşkınlık çıkardı.

Oyuncunun rahatsız olup yanından uzaklaşmasıyla çılgına dönen fanatik hayran, kendini denize attı.

Genç kadının imdadına güvenlik görevlileri ve Can Yaman koştu.

Denizden çıkarılan kadın hayran, daha sonra taksiye bindirilip evine gönderildi.

İtalya'dan İsrail'e kadar birçok ülke ülkede geniş hayran kitlesi olan Can Yaman için kadın hayranları, Bebek'te kamp kuruyor.

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