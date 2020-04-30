Can Yaman ile annesinden tango şov

Önce İspanyolca öğrenen Yaman, sonrasında annesi Güldem Yaman ile tango dersleri almaya başladı. Oyuncu Can Yaman, annesi Gülden Yaman ile tango yaptığı videoyu Instagram hesabından yayınladı. ‘Dünya Dans Günü’ nedeniyle bu dansı yaptıklarını ifade eden Yaman videonun altına “Böyle kaliteli anları annemle paylaşabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum” notunu düştü. Yaman'ın annesi için "ablan gibi" yorumları yapıldı. Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.

Can Yaman'ın paylaşımı 12 saatte 1 milyondan fazla izlendi.



