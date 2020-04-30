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Magazin Can Yaman ile annesinden tango şov

Can Yaman ile annesinden tango şov

Magazin

Can Yaman ile annesinden tango şov

Önce İspanyolca öğrenen Yaman, sonrasında annesi Güldem Yaman ile tango dersleri almaya başladı. Yaman, annesiyle dans ettiği videoyu da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Can Yaman'ın paylaşımı 12 saatte 1 milyondan fazla izlendi.

30 Nisan 2020, Perşembe 11:08 Son Güncelleme:
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Önce İspanyolca öğrenen Yaman, sonrasında annesi Güldem Yaman ile tango dersleri almaya başladı. Oyuncu Can Yaman, annesi Gülden Yaman ile tango yaptığı videoyu Instagram hesabından yayınladı. ‘Dünya Dans Günü’ nedeniyle bu dansı yaptıklarını ifade eden Yaman videonun altına “Böyle kaliteli anları annemle paylaşabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum” notunu düştü. Yaman'ın annesi için "ablan gibi" yorumları yapıldı. Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.

Can Yaman'ın paylaşımı 12 saatte 1 milyondan fazla izlendi. 


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