Magazin Can Yaman İtalya'da başrol oynayacak!

Can Yaman İtalya'da başrol oynayacak!

Magazin

Can Yaman İtalya'da başrol oynayacak!

Son olarak FOX ekranlarında yayınlanan Bay Yanlış dizisinde rol alan ünlü oyuncu Can Yaman, geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İtalya'da, reklam anlaşmasının ardından bir de dizi anlaşması yaptı.

22 Aralık 2020, Salı 14:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türk dizi sektörünün son iki yıldır en çok aranan isimleri arasında olan Can Yaman, yurt dışına açılıyor. Daha önce İtalya ve İspanya'da büyük bir hayran kitlesi tarafından karşılanan Yaman, İtalya'da dizide başrol oynayacak.

Günün önemli manşetleri için tıkla

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Can Yaman ilk uluslararası dizi anlaşmasını İtalya ile yaptı. Ünlü oyuncu İtalya'nın önde gelen yapım şirketlerinden Luxvide'nin sahibi Luca Bernabei ile "Sandokan" projesinin başrolü için anlaştı. Yaman"ın yeni projesi bugün tüm İtalya'ya duyuruldu.

'Can Yaman'ı birçok teklif arasından aldığımız için çok mutluyuz'

İtalya'nın ünlü radyo istasyonu RTL'ye Can Yaman'la beraber konuk olan yapımcısı Luca Bernabei projeyi ilk kez açıkladı. Ünlü yapımcı "Can Yaman'ı birçok teklif arasından aldığımız için çok mutluyuz" dedi.

Sandokan dizisinin çekimleri 2021 yılının ekim ayında başlayacak. Öncesinde ünlü oyuncu sıkı bir hazırlık kampına girecek. İtalyan halkının bir döneme damga vuran Sandokan karakteri böylece Can Yaman'la yeniden hayat bulacak.

İlgili Haberler
Can Yaman'ın panik olduğu anlar


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Yasak Elma’da ölüler diriliyor, gidenler geri dönüyor!
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
Yeni hayatımız Robinson Crusoe
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Flört işin uğraştı şimdi uzak duruyor
Mehmet Coşkundeniz
Gökçen Erdoğan
Cinsel ilişki esnasında utandıran şeyler
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Eğlence dünyasının dahi çocuğu İzzet Çapa’dan bir ilk daha
Bekir Saçar
Hande Kazanova
20 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
200 yıl sürecek yeni bir döngüye giriyoruz!
Öner Döşer
Şirin Sever
2020'de olan biten
Şirin Sever
Funda Duru
Kaan Karahan: Sesimi uzun süre keşfedemedim hatta ergenlikte karga sesliydim
Funda Duru
Uğur Alkapar
Oyuncuna sahip çık
Uğur Alkapar
Sercan Yaşar
Parti bekçiniz geldi
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Yay burcunda gerçekleşecek tam Güneş Tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
İrem Haliloğlu
Yasemin Candemir
Kilo vermenin sırrı mide botoksu mu?
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Melis Sezen'den Murat Dalkılıç açıklaması