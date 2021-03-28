Magazin Can Yaman, İtalyan sevgilisinin annesi ile tanıştı

Can Yaman, İtalyan sevgilisinin annesi ile tanıştı

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Can Yaman, İtalyan sevgilisinin annesi ile tanıştı

Uzunca bir süredir İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile aşk yaşayan Can Yaman, ilişkisinde ikinci ciddi adımı attı. Şu sıralar İtalya'da olan Yaman, evlilik teklifinin ardından sevgilisi Leotta'nın annesiyle tanıştı.

28 Mart 2021, Pazar 09:56 Son Güncelleme:
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Can Yaman'ın ocak ayında İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmış, ikilinin ilişkisinin reklam olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaların üzerine sürpriz bir gelişme yaşanmış ve Yaman, Leotta'ya evlilik teklif etmişti.

ANNE İLE TANIŞTI 

Ünlü oyuncudan evlilik yolunda yeni bir hamle daha geldi. 'Sandokan' adlı İtalya yapımı bir dizide başrol olarak yer alacak olan Can Yaman, gönlünü kaptırdığı İtalyan güzelin annesi Ofelia Castorina ile tanıştı.

SEVGİLİSİNİN MEMLEKETİNE GİTTİ 

İlişkilerinde attıkları her adım magazin gündeminden düşmeyen ikili, anne tanışmasının ardından Diletta Leotta'nın memleketi Katanya'ya gitti.

DERGİDE ORTAYA ÇIKTI 

Leotta'yla Can Yaman ilişkisi 13 Ocak'ta Chi Dergisi'nde yayınlanan fotoğraflarla ortaya çıkmıştı

Can Yaman (31), kendisinden iki yaş küçük İtalyan spor spikeri Diletta Leotta’nın annesi Ofelia Castorina’nın desteğiyle romantizmi gökyüzüne çıkarmış, bir uçak kiralayıp "Diletta benimle evlenir misin? Seni çok seviyorum. Can" yazılı pankartı, İtalya'nın başkenti Roma semalarında gezdirmişti.

YÜZÜĞÜN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Aynı anda Amalfi kıyılarındaki Torre Normanna Restaurant’ta Diletta Leotta’ya tektaş takan Can Yaman'ın, aldığı yüzüğün fiyatı dudak uçuklatmıştı; 28 bin dolar (196 bin TL).

500 BİN TL'LİK EVLİLİK TEKLİFİ

Mairoi plajındaki eski bir gözetleme kulesi olan tarihi lokantayı kapatan, uçak kiralayan Can Yaman, tüm bu organizasyon için servet harcadı. Toplam 500 bin TL’ye 'Evet' yanıtını aldı.

'DİLETTA HAMİLE' İDDİASI

Bu yıldırım teklifin; Diletta Leotta’nın hamile kalması üzerine yapıldığı iddia edilmişti. İddialara yanıt vermeyen ünlü çiftin, kısa süre içinde Sicilya’da nikah masasına oturacağı söyleniyor.

'ESKİ SEVGİLİSİNİ KISKANDIRIYOR!'

İtalyan basını, ünlü sunucu Diletta Leotta'nın, eski aşkı Daniele Scardina'yı kıskandırmak için Can Yaman ile beraber olduğunu iddia etmişti. Leotta'nın yakınları ise İtalyan gazetelerine "Daniele'ye geri dönüşü yok. Can'la da durumu yakında belli olacak" demişti.

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