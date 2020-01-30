Magazin Can Yaman: 'Libido' kelimesi çok farklı yerlere gitti

Can Yaman: 'Libido' kelimesi çok farklı yerlere gitti

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Can Yaman: 'Libido' kelimesi çok farklı yerlere gitti

'Libido' açıklamasıyla tepki çeken, ardından İspanya'da bir kadın hayranına verdiği cevapla da çok konuşulan Can Yaman, askerden döndü. Yaman, aylar sonra eleştirilere yanıt verdi.

30 Ocak 2020, Perşembe 13:29 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz aylarda daha önce birlikte rol aldığı partneri Selen Soyder için 'Libidosu yoktu' açıklamasıyla olay yaratan, ardından İspanya'da bir kadın hayranının 'Can Yaman gerçek olduğunu kanıtlayabilir mi?" sorusuna, 'Arkaya geçelim, göstereyim' diye yanıt vermişti. Bu yaşananların ardından topa tutulan Yaman, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.

Aralık ayında bedelli askerlik yapmak üzere İzmir'deki birliğine teslim olan Can Yaman, tezkeresini aldı ve İstanbul'da görüntülendi.

'Hata insanlara mahsus'

Kendisine gelen eleştirilere ilk kez yanıt veren oyuncu, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuştu.

Can Yaman, yaşananlarla ilgili şöyle dedi:

"Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Libido kelimesi çok farklı yerlere giden bir kelimeymiş. Ders çıkarmış oldum. Hata insanlara mahsus... Ben o kelimeyi daha geniş ve kapsamlı bir anlamda kullanmak istemiştim. Dizide aşkı inandırıcı kılan, kimya, enerji ve uyumdan bahsetmek istemiştim ama konu çok farklı yerlere gitti. Bu kadar dallanıp budaklanacağı hiç tahmin etmedim. Dikkat etmem gerekirmiş."


https://www.instagram.com/p/B78HlO-BOwQ/


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