Can Yaman sessizliğini bozdu!

Erkenci Kuş'un İtalya'da yayımlanmamasına rağmen dizinin başrolü Can Yaman'a İtalya'da büyük bir ilgi olunca sosyal medyada bazı dedikodular çıkmıştı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Yaman’ın bu görüntüleri için, "Reklam yapıyor, o insanlar para karşılığında oraya gelmiş" yorumunda bulunmuştu.

Ünlü oyuncu, çıkan haberlerin ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

''İtalya'da bu kadar sevilmemin başlıca sebebi; şu anda televizyonda yayınlanmakta olan önceki dizim Dolunay... Erkenci Kuş şu an burada YouTube'dan altyazılı bir şekilde takip ediliyor ve daha az biliniyor. Umarım Dolunay gibi o da kısa bir süre içersinde televizyonda olur.''

Napoli'de kaldığı otelin önüne gelen hayranlarının videosunu çeken Can Yaman, o görüntüleri Instagram hesabından, "Bu sevgi için çok teşekkür ederim" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.