Magazin Can Yaman, spor paylaşımı ile sosyal medyanın diline düştü

Can Yaman, spor paylaşımı ile sosyal medyanın diline düştü

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Can Yaman, spor paylaşımı ile sosyal medyanın diline düştü

İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile tatil yapan Can Yaman'ın spor paylaşımı, takipçileri arasında tartışmaya neden oldu.

27 Temmuz 2021, Salı 16:54 Son Güncelleme:
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Uzun süredir İtalya ve Türkiye'de sevgilisi Diletta Leotta ile tatil yapan ünlü oyuncu, Kasım ayında çekimleri başlayacak olan Sandokan isimli diziye hazırlanıyor. Can Yaman kondisyonunu korumak ve yeni dizisinin çekimlerinde zorlanmamak için spor aktivitelerini artırdı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Oyunculuk kadar aşk hayatıyla da popüler olan oyuncu Can Yaman'ın son paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri paylaşımı takdir ederken kimileri yerde yapılan hareketi alaya aldı.


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