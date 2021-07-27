Can Yaman, spor paylaşımı ile sosyal medyanın diline düştü

Uzun süredir İtalya ve Türkiye'de sevgilisi Diletta Leotta ile tatil yapan ünlü oyuncu, Kasım ayında çekimleri başlayacak olan Sandokan isimli diziye hazırlanıyor. Can Yaman kondisyonunu korumak ve yeni dizisinin çekimlerinde zorlanmamak için spor aktivitelerini artırdı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Oyunculuk kadar aşk hayatıyla da popüler olan oyuncu Can Yaman'ın son paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri paylaşımı takdir ederken kimileri yerde yapılan hareketi alaya aldı.



