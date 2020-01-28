Can Yaman terhis oldu

Tepki çeken açıklamaları nedeniyle günlerce magazin gündeminden düşmeyen, daha sonra invizaya çekilen Can Yaman, son olarak askere gittiği haberleri ile adından söz ettirmişti. Ocak ayının ilk günlerinde vatani görevini yerine getirmek için İzmir'deki birliğine teslim olan 30 yaşındaki oyuncu, terhis oldu.

'Canım annem'

Can Yaman'ın annesi Güldem Can, oğlunu yemin töreninde yalnız bırakmadı. Ünlü oyuncu, o anları "Canım annem" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Askeriyedeki yemekhanede böyle görüntülenen Yaman'ın, kısa saçlı ve sinek kaydı tıraşlı hali dikkat çekmişti.

Askerlik görevini tamamlayan oyuncu, İtalya’daki ‘Survivor’ yarışmasının sunuculuğunu üstlenmek için yine İstanbul’dan ayrılacak.

Yakın çevresine yaşadıklarından dolayı üzgün olduğunu ve yanlış anlaşıldığını belirten Yaman'ın, gelecek sezon eylül ayındaki dizisine kadar yurt dışında kalarak, oyunculuk eğitimi alacağı iddia edilmişti.





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