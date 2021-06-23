Can Yaman ve Diletta Leotta aşkında sürpriz gelişme!
Rol aldığı 'Sandokan' adlı dizi nedeniyle uzun süredir İtalya'da bulunan Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta'yı ailesiyle tanıştırdı. Bu tanışma sonrası İkilinin kısa bir süre sonra nikah masasına oturabileceği konuşulmaya başlandı.
23 Haziran 2021, Çarşamba 20:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Oyuncu Can Yaman (31) evlilik hazırlığı yaptığı spiker sevgilisi Diletta Leotta (29) ile Türkiye'ye geldi. Yaklaşık altı aydır İtalya'da bulunan Yaman, rol aldığı dizinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından soluğu İstanbul'da aldı.
Yaman'a, sevgilisi Leotta da eşlik etti. Aşıklar, İstanbul'daki ilk günlerinde Boğaz turu yaptı. Ünlü oyuncu, sevgilisine İstanbul'u tanıttı. Leotta da o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
İlerleyen saatlerde Can Yaman, Leotta'yı ailesiyle tanıştırdı. Yaman'ın annesi Güldem Can, paylaştığı bu fotoğrafa, "Kızım & Oğlum" notunu düştü.
AYASOFYA'YI ZİYARET ETTİ
Leotta, Ayasofya Camii'ni de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Güzel spiker, Ayasofya'da verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
BUNLARI DA OKUYUN