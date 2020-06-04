2017 yılında Dolunay dizisinin başrollerini üstlenen Can Yaman ve Özge Gürel ikilisi yeni bir projeyle gündeme geldi. Beraber yer aldıkları ilk dizide enerjileri tutan Can Yaman ve Özge Gürel, bu kez Bay Yanlış dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.

Çekimleri İstanbul’da başlayan ve başrollerini Can Yaman ile Özge Gürel’in paylaştığı romantik komedi türündeki dizide ikiliye; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi isimler eşlik ediyor.

FOX ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan “Bay Yanlış” dizisinde Can Yaman; zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibi Özgür'ü, Özge Gürel ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşamak isteyen Ezgi'yi canlandıracak.





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