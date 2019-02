Can Yaman'dan Demet Özdemir'e doğum günü sürprizi! Oyuncu Demet Özdemir, arkadaşının evinde havai fişeklerin patladığı sürpriz doğum günü partisiyle yeni yaşını kutlarken, çekilen videolarda Can Yaman'ın olmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Ancak her fırsatta Demet Özdemir'e iltifat eden Can Yaman, bu sabah Özdemir'in setteki karavanını güllerle donattı