Dün 27 yaşına basan Demet Özdemir'in doğum gününü ilk olarak abisi ve ablası kutladı. Akşam ise yakın arkadaşlarıyla birlikte doğum günü kutlaması yapan oyuncu için havai fişek gösterisi yapıldı.

O anlarda Demet Özdemir'in yanında olmayan Can Yaman, bu sabah sette Özdemir'in karavanını güllerle donattı..

Demet Özdemir, Can Yaman'ın kendisine yaptığı bu sürprizi Instagram hesabından çektiği bir videoya kalp koyarak paylaştı.

Bu paylaşım, Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşk yaşadığı iddialarını güçlendirdi.