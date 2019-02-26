Can Yaman'dan Demet Özdemir'e doğum günü sürprizi!
Oyuncu Demet Özdemir, arkadaşının evinde havai fişeklerin patladığı sürpriz doğum günü partisiyle yeni yaşını kutlarken, çekilen videolarda Can Yaman'ın olmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Ancak her fırsatta Demet Özdemir'e iltifat eden Can Yaman, bu sabah Özdemir'in setteki karavanını güllerle donattı
Dün 27 yaşına basan Demet Özdemir'in doğum gününü ilk olarak abisi ve ablası kutladı. Akşam ise yakın arkadaşlarıyla birlikte doğum günü kutlaması yapan oyuncu için havai fişek gösterisi yapıldı.
O anlarda Demet Özdemir'in yanında olmayan Can Yaman, bu sabah sette Özdemir'in karavanını güllerle donattı..
Demet Özdemir, Can Yaman'ın kendisine yaptığı bu sürprizi Instagram hesabından çektiği bir videoya kalp koyarak paylaştı.
Bu paylaşım, Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşk yaşadığı iddialarını güçlendirdi.