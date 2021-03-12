Magazin Can Yaman'dan gururlandıran görev!

Can Yaman'dan gururlandıran görev!

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Can Yaman'dan gururlandıran görev!

Yer aldığı projelerdeki başarısıyla sadece Türkiye'de değil dünya çapında ses getirmeyi başaran Can Yaman'dan büyük atak geldi. İtalya'da yaşamaya başlayan oyuncu katıldığı bir etkinlikte Türkiye'yi temsil edecek.

12 Mart 2021, Cuma 15:41 Son Güncelleme:
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Başrollünü Demet Özdemir ile paylaştığı Erkenci Kuş, dizisinin dünyaya açılmasından sonra Can Yaman'ın hayatında büyük bir değişim oldu. İtalya'daki hayran kitlesi birden artan Yaman, geçtiğimiz yıl bu ülkeye giderek oraya yerleşti. Bir makarna reklamının yüzü olan genç oyuncu bu kez de İtalya'da yayınlanacak olan Sandakon adlı dizide başrol aldı. Can Yaman İtalya'da bir dizide başrol oynayacak. İtalya'ya yerleşen oyuncu buradaki bir tanıtımda Türkiye'yi temsil edecek. Tanıtımda Kültür ve Turizm elçisi olacak.

Bunun yanı sıra İtalya'da yayınlanacak olan Kültür ve Turizm tanıtımı reklamının yüzü olan Yaman, Türkiye'yi temsil edecek. 

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